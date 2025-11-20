Ξανά στον δρόμο του ΠΑΟΚ η Μπιλμπάο: Ο νέος όμιλος στους “16” του Europe Cup
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Μπραουνσβάιγκ και ταυτόχρονα πήρε την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup.
Εκεί η κληρωτίδα έφερε ξανά στον δρόμο του Δικεφάλου την Μπιλμπάο, που είχε αντιμετωπίσει στους περσινούς τελικούς της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς προκρίθηκε ως πρώτη στην επόμενη φάση του Europe Cup και μπήκε σε νέο όμιλο τεσσάρων ομάδων, που τον απαρτίζουν οι Μπιλμπάο, Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και Πριεβίτζα.
Η φάση των «16» ξεκινάει στις 10 Δεκεμβρίου και τις επόμενες μέρες αναμένεται να γνωστοποιηθεί και το πρόγραμμα των αγώνων.
Πηγή: metrosport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τραμπ: Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε να συναντηθούμε – Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή
- Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο και χτύπησε στο κεφάλι
- Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, είχα στο μυαλό μου αυτό που μου είπε η μαμά μου “μη γίνω πόρνη και έμπορος ναρκωτικών”