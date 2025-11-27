MENOY

Βρούτσης: Το Καυτανζόγλειο θα γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Για το Καυτανζόγλειο και την μελλοντική χρήση του από τον ΠΑΟΚ, όσο θα προχωρά η ανέγερση του νέου γηπέδου του Δικεφάλου στην Τούμπα, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να ικανοποιήσει και τους φιλάθλους του Δικεφάλου, ενώ παράλληλα ξεκινούν τα έργα που θα το κάνουν «το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας».

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα έπεται του πιο κρίσιμου ερωτήματος. Υπάρχουν χρήματα για το Καυταντζόγλειο; Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ήδη το έχουμε ανακοινώσει, ότι 11 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν στη Διαύγεια και δεσμεύτηκαν υπέρ του Καυταντζογλείου. Το Καυταντζόγλειο θα γίνει μετά από 50 και πλέον χρόνια, που δεν είχε ούτε άδεια, ούτε πυροπροστασία, σήμερα ανοίγει τις πόρτες του, έχει υποδεχθεί τον Ηρακλή, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει. Σε πλήρη λειτουργία 27.500 θέσεις. Έτσι μπορεί να ικανοποιήσει και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Και με τα 11 εκατομμύρια ευρώ το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινάει τα έργα που θα του αλλάξουν την όψη για να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας».

