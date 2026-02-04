MENOY

“Βόμβα” από τον Μιχάλη Ζαμπίδη: Επιστρέφει στα ρινγκ για αγώνα με τον Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ – Πότε θα γίνει

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι θα επιστρέψει στα ρινγκ και θα το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Το βράδυ της Τρίτης αιφνιδίασε τους πάντες, καθώς έκανε γνωστό ότι στην επιστροφή του θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ στις 27 Ιουνίου, με την αφίσα να περιγράφει τον συγκεκριμένο αγώνα ως «η μάχη των θρύλων».

Ο Αμερικανός έχει γράψει ιστορία στον χώρο του μποξ, όντας αήττητος σε 50 αγώνες που έχει δώσει στην καριέρα του, με τελευταίο να είναι το 2017, όταν και είχε νικήσει τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ με τεχνικό νοκ άουτ.

Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα είναι ότι ο Iron Mike έχει κινηθεί στο kick boxing, σε αντίθεση με τον θρυλικό αντίπαλό του που αγωνιζόταν ως μποξέρ.

Μιχάλης Ζαμπίδης

