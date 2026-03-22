Βόλος-ΠΑΟΚ: Τέιλορ αντί Μπάμπα επέλεξε ο Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του Δικεφάλου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σε μία αλλαγή προχώρησε στο αρχικό σχήμα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε σχέση με το προηγούμενο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.
Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα κόντρα στον Βόλο ξεκινάει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Τέιλορ, αντί του Μπάμπα.
Ο Δικέφαλος θέλει να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και να ελέγξει το παιχνίδι, γνωρίζοντας πως κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση απαιτεί συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα.
Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τσιφτσής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγιεφ.
