Βόλος-ΠΑΟΚ: Τέιλορ αντί Μπάμπα επέλεξε ο Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του Δικεφάλου

Σε μία αλλαγή προχώρησε στο αρχικό σχήμα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε σχέση με το προηγούμενο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα κόντρα στον Βόλο ξεκινάει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Τέιλορ, αντί του Μπάμπα.

Ο Δικέφαλος θέλει να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και να ελέγξει το παιχνίδι, γνωρίζοντας πως κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση απαιτεί συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τσιφτσής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγιεφ.