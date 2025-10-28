Βόλος για το πέναλτι που ζήτησε κόντρα στον ΠΑΟΚ: “Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου έτσι δεν θα ξεχάσουμε κι αυτό”
Ο Βόλος “βράζει” για τη διαιτησία που είχε στο ματς στην έδρα του ΠΑΟΚ (ήττα με 3-0) και σχολίασε με το δικό του τρόπο την απόφαση των Βεργέτη-Παπαπέτρου, να μην δώσουν πέναλτι στο μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αχιλλέας Μπέος, με προσωπική αναφορά, είχε εκφράζει τα παράπονα του Βόλου, αναφέροντας: “Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα, μην ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου”.
Η ΠΑΕ τη Μαγνησίας στέκεται στη συγκεκριμένη φάση και -με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου- σχολίασε: “Όπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου”.
Η ανακοίνωση του Βόλου συνοδεύτηκε από το παρακάτω φωτογραφικό στιγμιότυπο:
