Volley League: Πρεμιέρα “με το δεξί” για τον ΠΑΟΚ

Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία του 58ου πρωταθλήματος της Volley League, ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε με άνεση την PAOK Sports Arena επικρατώντας με 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου, στην πρεμιέρα της Α1 βόλεϊ των Ανδρών.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Μετς (χωρίς θεατές) 20:30 Παναθηναϊκός – Φλοίσβος (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

«Κρ. Πέρσης» 18:30 Μίλων – Καλαμάτα 80 (Διαιτητές: Κουτσούλας, Βουδούρης)

«Αν. Βαρίκας» 19:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης)

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βαρδινογιάννειο Α.Κ. 17:00 ΟΦΗ – ΑΟΠ Κηφισιάς

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ