Volley League: Πρεμιέρα “με το δεξί” για τον ΠΑΟΚ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία του 58ου πρωταθλήματος της Volley League, ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε με άνεση την PAOK Sports Arena επικρατώντας με 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου, στην πρεμιέρα της Α1 βόλεϊ των Ανδρών.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Μετς (χωρίς θεατές) 20:30 Παναθηναϊκός – Φλοίσβος (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου)
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
«Κρ. Πέρσης» 18:30 Μίλων – Καλαμάτα 80 (Διαιτητές: Κουτσούλας, Βουδούρης)
«Αν. Βαρίκας» 19:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης)
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Βαρδινογιάννειο Α.Κ. 17:00 ΟΦΗ – ΑΟΠ Κηφισιάς
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ