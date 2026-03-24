MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βιεϊρίνια: Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι σημαντικό που δίνουμε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Τούμπα, υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό, με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να υποστηρίζει ότι είναι καλό που ο Δικέφαλος δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στην κλήρωση των πλέι οφ της Super League έδωσε, παράλληλα, το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά το τέλος της διαδικασίας.

“Είναι σημαντικό που έχουμε το πρώτο ματς στην Τούμπα δίπλα στους δικούς μας οπαδούς. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και οι τέσσερις θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα, θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Καλό που το πρώτο ματς είναι στην Τούμπα“, δήλωσε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Αν παίζει το πρόγραμμα ρόλο: “Αν κερδίσεις το πρωτάθλημα μπορείς να πεις ναι. Είναι έξι ντέρμπι, οπότε πρέπει να παίξεις με όλους. Καλό είναι που είναι το πρώτο στην Τούμπα. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλους”.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

