Βαθμολογία Super League: Χαμός στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού και η ισοπαλία της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, έφεραν μία απίθανη τριπλή ισοβαθμία, στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ “σάρωσε” με 3-0 τον Λεβαδειακό στην Τούμπα και μαζί με τον Ολυμπιακό, που είχε νικήσει χθες (14/03/26) με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στην Κρήτη, “έπιασαν” την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της Super League, μετά την απώλεια βαθμών της Ένωσης, με το 2-2 στην έδρα του Ατρομήτου.

Οι τρεις ομάδες είναι πλέον πολύ πιθανό να ξεκινήσουν από την ίδια… αφετηρία τα πλέι οφ για τον τίτλο του πρωταθλητή, με τον Παναθηναϊκό να συμπληρώνει το “καρέ”, αλλά να έχει μείνει πίσω τους στο -11, μετά και την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την Μπέτις στους “16” του Europa League.

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. AEK 57

4. Παναθηναϊκός 46

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 25

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16