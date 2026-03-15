Βαθμολογία Super League: Χαμός στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού και η ισοπαλία της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, έφεραν μία απίθανη τριπλή ισοβαθμία, στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ “σάρωσε” με 3-0 τον Λεβαδειακό στην Τούμπα και μαζί με τον Ολυμπιακό, που είχε νικήσει χθες (14/03/26) με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στην Κρήτη, “έπιασαν” την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της Super League, μετά την απώλεια βαθμών της Ένωσης, με το 2-2 στην έδρα του Ατρομήτου.

Οι τρεις ομάδες είναι πλέον πολύ πιθανό να ξεκινήσουν από την ίδια… αφετηρία τα πλέι οφ για τον τίτλο του πρωταθλητή, με τον Παναθηναϊκό να συμπληρώνει το “καρέ”, αλλά να έχει μείνει πίσω τους στο -11, μετά και την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την Μπέτις στους “16” του Europa League.

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 57
2. Ολυμπιακός 57
3. AEK 57
4. Παναθηναϊκός 46
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 30
7. Ατρόμητος 29
8. ΟΦΗ 29
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 25
12. ΑΕΛ Novibet 22
13. Αστέρας Τρίπολης 17
14. Πανσερραϊκός 16

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος”: Παίχτης έχασε τα 300.000 ευρώ αλλά ήξερε την απάντηση – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 100 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο τριήμερο συνέδριο “1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki” που αρχίσει αύριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος με πέντε κιλά χασίς – Τα έκρυβε στον προφυλακτήρα οχήματος – Δείτε φωτο

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Στη Σούδα ξανά το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford για ανεφοδιασμό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Aπεργούν την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Λίβανος: Νέες χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στα νότια της χώρας