MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς: “Σας ευχαριστώ, είναι ένα από τα τρία κορυφαία γήπεδα που έχω παίξει ποτέ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.5) νίκησε 6-3,6-4 τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (Νο. 117) μετά από 1.19:07 και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship.

«Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο», είπε ο Τζόκοβιτς στο πλήθος. «Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό γήπεδο, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω είμαι έκπληκτος. Έχω παίξει σε μερικά από τα πιο όμορφα κλειστά γήπεδα στον κόσμο, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι αυτό είναι ένα από τα τρία κορυφαία που έχω παίξει ποτέ», πρόσθεσε ο Σέρβος πρωταθλητής που θα βρεθεί στον 144ο τελικό του σε επίπεδο τουρνουά.
Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον ημιτελικό που ακολουθεί, ανάμεσα στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο.9) και τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 52).

«Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο τένις που έχω παίξει σε αυτό το τουρνουά», συμπλήρωσε ο Τζόκοβιτς. «Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ο Χάνφμαν αποτελεί μεγάλη απειλή επειδή σερβίρει δυνατά, έχει ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε έπρεπε να μείνω πραγματικά συγκεντρωμένος. Ήμουν καταρρακωμένος στο δεύτερο, αλλά διατήρησα την ψυχραιμία μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τον τελικό».

Με μια νίκη στον τελικό, ο Τζόκοβιτς θα σηκώσει το 101ο τρόπαιο σε επίπεδο τουρνουά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νόβακ Τζόκοβιτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νέα Υόρκη: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι που δήλωναν πίστη στo ISIS και σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στη Βοστώνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ένταλμα σύλληψης για Νετανιάχου από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης – Κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απεργούν για δεύτερη ημέρα οι νοσοκομειακοί γιατροί – Κλειστά και τα ιδιωτικά εργαστήρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Καρυστιανού για Καραχάλιο: “Μιλάει για κάτι υποθετικό, η λέξη κόμμα και το όνομά μου είναι ασύμβατα”