Τζόκοβιτς: Η ανάρτηση του Σέρβου τενίστα μετά τον πρώτο του αγώνα στο Hellenic Championship – “Ελλάδα, σ’ αγαπώ”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε για ακόμα μία φορά την αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο ίδιος έκανε πρεμιέρα στο Hellenic Championship, νικώντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο με 2-0 σετ. Ο Σέρβος τενίστας είχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας.

Με μήνυμά του στο Χ, ο 38χρονος πρωταθλητής ευχαρίστησε στα ελληνικά τους Έλληνες φιλάθλους.

«Ελλάδα, σ’ αγαπώ», έγραψε ο Τζόκοβιτς, ανεβάζοντας και μια πανηγυρική φωτογραφία του από το ματς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει κόντρα στον Νούνο Μπόρχες στα προημιτελικά για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του αθηναϊκού τουρνουά. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (6/11/2025) με τη μετάδοση του αγώνα να γίνεται από το Novasports 6.

