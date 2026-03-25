MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσιτσιπάς: Σήμερα τιμούμε τη σοφία του ελληνικού λαού, περήφανοι που είμαστε Έλληνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση στα social media θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

«Η 25η Μαρτίου γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Πάντα περήφανοι που είμαστε Έλληνες», έγραψε στο X ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανήμερα της εθνικής Παλιγγενεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

