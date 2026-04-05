Τσιτσιπάς: “Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο” – Η ειρωνική αντίδραση της Μπαντόσα

Βίντεο που ο Στέφανος Τσιτσιπάς απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα προτιμούσε μια σύντροφο από τον χώρο του τένις ή εκτός αυτού, κυκλοφόρησε στα social media από αθλητικό site.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέφερε πως προτιμά μία μη τενίστρια, εξηγώντας ότι στις σχέσεις μεταξύ αθλητών του ίδιου αθλήματος μπορεί να αναπτύσσεται ανταγωνισμός.

«Μη τενίστρια. Πίστεψέ με. Ακόμα κι αν δεν θέλεις να το παραδεχτείς, υπάρχει πάντα ανταγωνισμός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από την πρώην σύντροφό του, την Ισπανίδα τενίστρια Πάολα Μπαντόσα, που σχολίασε κάτω από το βίντεο με ειρωνικά γέλια.

Στέφανος Τσιτσιπάς

