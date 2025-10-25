MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσιτσιπάς: Να αναρρώσω και να επιστρέψω πιο δυνατός για το 2026

Φωτογραφία: Intime
Ο τραυματισμός στην μέση, που ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες τον Στέφανο Τσιτσιπά, «υποχρεώνει» τον κορυφαίο Ελληνα τενίστα όλων των εποχών, να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του, προκειμένου να επιστρέψει στα κορτ, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο 27χρονος τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στο Paris Masters, ενώ σε ανάρτηση του στο Χ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δυστυχώς, αποσύρομαι από το Rolex Paris Masters εφέτος. Πάντα μου άρεσε να αγωνίζομαι εκεί και εκτιμώ πραγματικά την μεγάλη υποστήριξη από τους Παριζιάνους και τους Γάλλους φίλους του αθλήματος όλα αυτά τα χρόνια. Η προσοχή μου τώρα είναι στην ανάρρωση και την αποθεραπεία, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω πιο δυνατός για τo 2026. Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας και την συνεχή υποστήριξή σας».

Στέφανος Τσιτσιπάς

