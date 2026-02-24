Τσιτσιπάς: Μετανιώνω για κάποιες αποφάσεις που πήρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε συνέντευξη στη The National ενόψει της πρεμιέρας του στο Ντουμπάι, όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο 500αρι τουρνουά.

Πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Ντουμπάι είναι ο επικίνδυνος Ούγκο Ουμπέρ, με τον 27χρονο Έλληνα πρωταθλητή να δηλώνει αισιόδοξος για την αγωνιστική του εικόνα.

«Βρίσκομαι σε καλό σημείο», δήλωσε αρχικά ο 27χρονος τενίστας, ενόψει της αναμέτρησης του κόντρα στον Ούγκο Ουμπέρ. «Μπορώ να σας το πω αυτό γιατί βλέπω τον τρόπο που αγωνίζομαι και το ότι μπορώ να σταθώ απέναντι στους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Και αυτό, για μένα, είναι ένα σπουδαίο σημάδι για το επίπεδο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και για το πού στέκομαι. Έχω δώσει κάποια καλά παιχνίδια. Υπήρξε ένα διάστημα πριν από μερικούς μήνες όπου δεν μπορούσα να αγωνιστώ και δεν έδειχνα ικανός να ανταγωνιστώ τους κορυφαίους. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και νιώθω ιδιαίτερα ανταγωνιστικός», πρόσθεσε.

Για την πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη, σχολίασε: «Είναι ενδιαφέρον γιατί αυτά τα πράγματα καθορίζονται από αριθμούς και οι αριθμοί είναι το μόνο που σου δείχνει αν βρίσκεσαι εκεί ή όχι. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλούς παίκτες που έχουν αποδώσει λιγότερα απ’ όσα μπορούν, ενώ παίζουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι δείχνει η κατάταξή τους.

Οπότε, στην ουσία, η κατάταξη είναι απλώς ένας αριθμός. Ναι, μετράει για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έχει σημασία. Αλλά εγώ ξέρω μέσα μου τι μπορώ να κάνω, ξέρω ποιο είναι το πραγματικό μου τένις, όχι σε επίπεδο αριθμών, αλλά απόδοσης. Είναι άτυχο που, λόγω της κατάταξής μου, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από τους πρώτους γύρους. Αλλά μέχρι εκεί. Το έχω σκεφτεί, το έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου. Το προνόμιο που έχει ένας παίκτης με υψηλή κατάταξη είναι ότι μπορεί να αποφεύγει τους κορυφαίους στους πρώτους γύρους.

Εγώ, λοιπόν, πρέπει να δουλέψω πολύ για να βγω από αυτή την κατάσταση. Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Θα είναι δύσκολοι, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από νωρίς και θα πρέπει να το διαχειριστώ και να βρίσκω λύσεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφήνει πίσω την εμπειρία του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς και συνεχίζει να δουλεύει με τα γνωστά πρόσωπά του, τον πατέρα του του, Απόστολο και περιστασιακά με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου.

«Νιώθω οικεία με την ομάδα μου», σχολίασε και στη συνέχεια άφησε αιχμές για τον Κροάτη. «Νιώθω ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Και δεν υπάρχει άγχος γύρω από την ομάδα μου. Υπήρξε μια περίοδος που υπήρχε άγχος. Προστέθηκαν νέα πρόσωπα, νέα μέλη. Και αυτό δημιούργησε περισσότερη σύγχυση παρά ξεκάθαρη κατεύθυνση. Μετανιώνω για ορισμένες αποφάσεις που πήρα βιαστικά, βασισμένος στην προηγούμενη αγωνιστική τους πορεία και σε τέτοια πράγματα. Αυτό που έμαθα είναι ότι το να είσαι καλός τενίστας ή να έχεις παίξει καλό τένις στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι και καλός προπονητής. Αυτό είναι το μάθημα που πήρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για σένα, χωρίς να ήταν απαραίτητα οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, χωρίς να ήταν νικητές Grand Slam ή θρύλοι του αθλήματος. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν κάποιες φορές να σου βγάλουν τον καλύτερό σου εαυτό, περισσότερο από ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο status στο άθλημα».

Για τον Χατζηνικολάου μίλησε με πολύ καλά λόγια: «Ο Δημήτρης είναι εξαιρετικά εργατικός και πάντα με βοηθούσε να μπαίνω στο γήπεδο, να δουλεύω σκληρά, με αφοσίωση και πειθαρχία. Και αυτό είναι που αναζητώ. Ο κόσμος ρωτάει αν χρειάζομαι περισσότερη τεχνική καθοδήγηση στο τένις. Ναι, φυσικά πρέπει να βελτιώσω το βολέ μου και φυσικά πρέπει να βελτιώσω την άμυνά μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ κι εγώ ο ίδιος να βελτιώσω λίγο ακόμα, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζομαι έναν πρώην πρωταθλητή Grand Slam για να τα διορθώσει όλα αυτά, ούτε ότι αυτό εγγυάται πως ξέρει πώς να τα δουλέψει με τον σωστό τρόπο.

Ο Δημήτρης θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά μέσα από τη δέσμευση, την αφοσίωση και τις ερωτήσεις. Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι ότι είναι περίεργος, με την καλή έννοια, και μου αρ

έσει να δουλεύω με ανθρώπους που έχουν περιέργεια. Άνθρωποι που προσποιούνται ότι τα ξέρουν όλα και υιοθετούν μια στάση “εγώ έχω τον έλεγχο και ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα”, δεν μου ταιριάζουν. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, πρόθυμους να ακούσουν, αλλά κι εγώ είμαι πρόθυμος να τους ακούσω με σεβασμό».