MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσέφεριν: Κατέθεσε στεφάνι έξω από την Τούμπα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία – Βίντεο και φωτο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Τούμπα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League είναι ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA πριν μπει στο γήπεδο κατέθεσε στεφάνι έξω από το γήπεδο για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μαζί του ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο γενικός γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

Αλεξάντερ Τσέφεριν Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Τούμπα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο δυνατός αέρας έριξε φράχτη και δέντρο πάνω σε όχημα σε δημοτικό πάρκινγκ στην Τούμπα – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ημαθία: Σπείρα νόθευε τόνους ηλιελαίου και το πουλούσε ως “εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο” – Ζημιά 3,4 εκατ ευρω για τους πελάτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο της Αθήνας: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, 3 συλλήψεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Αδιανόητο περιστατικό στην Τουρκία: Οπαδός πέταξε… πατίνι στο κεφάλι του επόπτη – Δείτε βίντεο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ώρες πριν

Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 19 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Γυναίκα παρασύρθηκε από χείμαρρο και πνίγηκε – Δείτε βίντεο