Τσέφεριν: Κατέθεσε στεφάνι έξω από την Τούμπα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία – Βίντεο και φωτο
THESTIVAL TEAM
Στην Τούμπα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League είναι ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Ο πρόεδρος της UEFA πριν μπει στο γήπεδο κατέθεσε στεφάνι έξω από το γήπεδο για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Μαζί του ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο γενικός γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης.