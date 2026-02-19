Τσέφεριν: Κατέθεσε στεφάνι έξω από την Τούμπα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη Ρουμανία – Βίντεο και φωτο

Στην Τούμπα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League είναι ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA πριν μπει στο γήπεδο κατέθεσε στεφάνι έξω από το γήπεδο για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μαζί του ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο γενικός γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης.