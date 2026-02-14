MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρομερό βίντεο από την αποκάλυψη των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή στο Ιβανώφειο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό (14/02, 16:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Γηραιού δεν πρόλαβαν να βρεθούν στο Ιβανώφειο από την έναρξη της αναμέτρησης αφού λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β για τη Super League 2.

Λόγω της απουσίας τους στην αρχή του αγώνα οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή σκέπασαν ολόκληρο το πέταλο με ένα λιτό, αλλά απολαυστικό μήνυμα “Ερχόμαστε σε λίγο”, δίνοντας το “παρών” παρότι δεν βρίσκονταν στις εξέδρες εκείνη τη στιγμή.

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης όμως, πήραν τις θέσεις τους στο πέταλο και αποκαλύφθηκαν πίσω από το πανό με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε το βίντεο:

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Φάμελλος: Εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Χέιλι Μπίμπερ με εσώρουχα και εφαρμοστό διάφανο φόρεμα από δαντέλα – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 55 δευτερόλεπτα πριν

Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό – Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στο Βόλο: 42χρονος ξυλοκόπησε την σύντροφό του επειδή τον ξύπνησε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Ιουλία Καραπατάκη και σήμερα στο Block 33