Τρομερό βίντεο από την αποκάλυψη των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή στο Ιβανώφειο

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό (14/02, 16:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Γηραιού δεν πρόλαβαν να βρεθούν στο Ιβανώφειο από την έναρξη της αναμέτρησης αφού λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β για τη Super League 2.

Λόγω της απουσίας τους στην αρχή του αγώνα οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή σκέπασαν ολόκληρο το πέταλο με ένα λιτό, αλλά απολαυστικό μήνυμα “Ερχόμαστε σε λίγο”, δίνοντας το “παρών” παρότι δεν βρίσκονταν στις εξέδρες εκείνη τη στιγμή.

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης όμως, πήραν τις θέσεις τους στο πέταλο και αποκαλύφθηκαν πίσω από το πανό με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε το βίντεο: