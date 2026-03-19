Το συγκινητικό βίντεο του Ηρακλή με την θρυλική Χάιδω: “Η αγάπη δεν ξεθωριάζει”

Η ΠΑΕ Ηρακλής δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο με την πιο πιστή φίλη των κυανόλευκων, την κυρία Χάιδω, η οποία αποτελεί μία εμβληματική φιγούρα στις τάξεις των φιλάθλων του Ημίθεου.

Η αγάπη της κ. Χάιδω για τον Ηρακλή δεν ξεθωριάζει στον χρόνο, καθώς η θρυλική φίλαθλος του Γηραιού δίνει πάντα το παρών σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας.

«Η αγάπη δεν αλλάζει, δεν φεύγει, δεν ξεθωριάζει. Μένει. Την Κυριακή, όλοι εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά η κυανόλευκη ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας με αυτόν τον τρόπο τους φίλους της ομάδας στο Καυτανζόγλειο για τη φιέστα ανόδου, στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας (22/03, 15:00).