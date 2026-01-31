Το συγκινητικό πανό αποχαιρετισμού του Παναιτωλικού στα παιδιά του ΠΑΟΚ
THESTIVAL TEAM
Ο Παναιτωλικός αποτίει φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.
Στο γήπεδο, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον Άρη, έχει τοποθετηθεί πανό με τον Τίτορμο, ο οποίος κρατά στους ώμους και στα χέρια του επτά μορφές, όσες και οι νεαρές ψυχές που χάθηκαν.
Η ανάρτηση του Παναιτωλικού για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: “Δεν ξεχνάμε. Η μνήμη σας θα ζει για πάντα”.
Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού.