Το συγκινητικό πανό αποχαιρετισμού του Παναιτωλικού στα παιδιά του ΠΑΟΚ

Ο Παναιτωλικός αποτίει φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Στο γήπεδο, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον Άρη, έχει τοποθετηθεί πανό με τον Τίτορμο, ο οποίος κρατά στους ώμους και στα χέρια του επτά μορφές, όσες και οι νεαρές ψυχές που χάθηκαν.

Η ανάρτηση του Παναιτωλικού για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: “Δεν ξεχνάμε. Η μνήμη σας θα ζει για πάντα”.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού.