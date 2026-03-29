Το πρώτο μήνυμα του Μιρτσέα Λουτσέσκου από το νοσοκομείο: Τώρα είμαι καλά, έχω επανέλθει

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή για την οικογένεια Λουτσέκσου, αφού ο πατέρας του Ραζβάν, Μιρτσέα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας.O Μιρτσέα Λουτσέσκου δήλωσε από το νοσοκομείο ότι «αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως».

Αυτή τη στιγμή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους γιατρούς να καταλάβουν περισσότερο πράγματα για την κατάστασή του και τον λόγο του λιποθυμικού επεισοδίου που υπέστη. Το όλο συμβάν έλαβε χώρα σε συνάντηση του τεχνικού επιτελείου πριν την έναρξη της προπόνησης των ποδοσφαιριστών. Η ρουμανική ιστοσελίδα «GSP» δημοσίευσε μία αποκλειστική δήλωση του Μιρτσέα Λουτσέσκου από το κρεβάτι του νοσοκομείου στον διευθυντή του μέσου αυτού, Οβίντιου Ιοανιτοάια σύμφωνα με την οποία λέει πως όλα είναι καλά στην υγεία του αυτή τη στιγμή.

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο» είπε ο 80χρονο τεχνικός.

Κάποιες πηγές κοντά στην ομοσπονδία κάνουν για καρδιακή προσβολή. Στην επίσημη τοποθέτησή της πάντως εκείνη ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία. Τα πρώτα μέτρα βοήθειας ελήφθησαν αμέσως από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Μετά την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, δύο πληρώματα SMURD μετέβησαν επειγόντως στην προπονητική βάση. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία σταθεροποίηση του τεχνικού. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».

Πηγή: Gazzetta.gr