Θρήνος στην Ηλιούπολη: Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής της Κ17

Σε βαθύ πένθος βρίσκεται η ΠΑΕ Ηλιούπολη, καθώς ανακοίνωσε την απώλεια του 17χρονου ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μάλλιου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Κ17 του συλλόγου και ο ξαφνικός θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην ομάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης



“Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.

Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη”.