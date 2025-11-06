Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με 4αρα κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις – Πάει με φόρα στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Ένας εντυπωσιακός ΠΑΟΚ, σε ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο διέλυσε με 4-0 την ελβετική Γιουνγκ Μπόις στην 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στην κατάμεστη Τούμπα.

Κομβικό ρόλο βέβαια για ένα εύκολο βράδυ έπαιξε η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στους Ελβετούς μόλις στο 4′ από αντιαθλητική ενέργεια του Γκίγκοβιτς.

Και ενώ το πρώτο ημίχρονο βγήκε με λίγες ευκαιρίες στο δεύτερο ο “δικέφαλος” μπήκε εντυπωσιακά.

Ο Μπιάνκο στο 54ο λεπτό άνοιξε το σκορ ενώ στο 67′ ο Γιακουμάκης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει την εντυπωσιακή του φετινή πορεία, σκόραρε για το 3-0 ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπάμπα.