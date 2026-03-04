Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρο το ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα, η είδηση του θανάτου του Βασίλη Δανιήλ σε ηλικία 88 ετών.

Ο Καβαλιώτης τεχνικός έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα kavalanews.gr η κηδεία του θα τελεστεί την σήμερα 4 Μαρτίου στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στα Κοιμητήρια Καβάλας.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1938 στην Καβάλα. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Ηρακλή Καβάλας, τη φανέλα του οποίου φόρεσε έως το 1964. Ένας σοβαρός τραυματισμός ανέκοψε άδοξα την καριέρα του ως ποδοσφαιριστή, αλλά του άνοιξε τον δρόμο για τους πάγκους, όπου έμελλε να γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας.

Η ισχυρή σχέση του με τη γενέτειρά του επιβεβαιώθηκε το 1979. Στην αυγή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ανέλαβε τον Α.Ο. Καβάλα, οδηγώντας την ομάδα της πόλης του στην κορυφαία κατηγορία με απόλυτη επιτυχία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1981. Η παρουσία του εκεί αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια τεράστια εθνική πορεία.

Το όνομά του συνδέθηκε απόλυτα με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο καθοδήγησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992, 1997-1999).

Με το «Τριφύλλι» κατέκτησε το Πρωτάθλημα το 1991 και το Κύπελλο την ίδια χρονιά, ενώ πιστώθηκε σπουδαίες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως η εντυπωσιακή πορεία στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1987-88 με ιστορικές προκρίσεις επί της Γιουβέντους και της Οσέρ.

Η αναγνώριση της βαθιάς τακτικής του γνώσης τον έφερε στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδος τον Μάρτιο του 1999, όπου αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου, παραμένοντας έως το 2001.

Στην μακρόχρονη καριέρα του, ο Δανιήλ κόσμησε επίσης τους πάγκους ιστορικών ομάδων της περιφέρειας, όπως η Ξάνθη, η ΑΕΛ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Πανηλειακός.