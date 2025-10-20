Θλίψη στην Αργεντινή: Πέθανε ο οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στον τελικό του Μουντιάλ του 1986

Ο Ρομπέρτο Σέχας, ο άνθρωπος που σήκωσε στους ώμους του τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986 στο Μεξικό, απεβίωσε στη γενέτειρά του Σάντα Φε.

Ο οπαδός με το μουστάκι στην -ίσως- πιο χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ σε τελικό Μουντιάλ, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος είχε διηγηθεί την ιστορία με το πώς σήκωσε στους ώμους του τον Ντιέγκο.

Falleció el Negro Cejas, con largo recorrido en el ambiente y mundialmente conocido por levantar a Maradona en México 1986https://t.co/oIIi2UQdkF pic.twitter.com/0VLnAjIoiM — Marca Personal Digital (@marcapersonalsf) October 20, 2025

Την χρονιά εκείνη εργαζόταν σε μεταλλουργία και μαζί με μια παρέα φίλων αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να δει τον τελικό κόντρα στην Γερμανία.

Μάλιστα, χωρίς να έχει καν εισιτήριο -όπως ισχυρίστηκε- κατάφερε να… τρυπώσει στο γήπεδο και στο τέλος του αγώνα όρμησε μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί βρέθηκε τετ α τετ με τον Μαραντόνα.

«Ο Ντιέγκο με κοίταξε, σταμάτησε και χωρίς να πει τίποτα κατάλαβα τι ήθελε. Τον σήκωσα και άρχισα να τρέχω, ενώ εκείνος μου έδειχνε προς τα πού να πάω», περιέγραψε.