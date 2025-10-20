MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στην Αργεντινή: Πέθανε ο οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στον τελικό του Μουντιάλ του 1986

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ρομπέρτο Σέχας, ο άνθρωπος που σήκωσε στους ώμους του τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986 στο Μεξικό, απεβίωσε στη γενέτειρά του Σάντα Φε.

Ο οπαδός με το μουστάκι στην -ίσως- πιο χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ σε τελικό Μουντιάλ, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος είχε διηγηθεί την ιστορία με το πώς σήκωσε στους ώμους του τον Ντιέγκο.

Την χρονιά εκείνη εργαζόταν σε μεταλλουργία και μαζί με μια παρέα φίλων αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μεξικό για να δει τον τελικό κόντρα στην Γερμανία. 

Μάλιστα, χωρίς να έχει καν εισιτήριο -όπως ισχυρίστηκε- κατάφερε να… τρυπώσει στο γήπεδο και στο τέλος του αγώνα όρμησε μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί βρέθηκε τετ α τετ με τον Μαραντόνα.

«Ο Ντιέγκο με κοίταξε, σταμάτησε και χωρίς να πει τίποτα κατάλαβα τι ήθελε. Τον σήκωσα και άρχισα να τρέχω, ενώ εκείνος μου έδειχνε προς τα πού να πάω», περιέγραψε.

Αργεντινή Ντιέγκο Μαραντόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άρης: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των κιτρινόμαυρων, Λάκης Κλεώπας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μεξικό: Δήμαρχος δολοφονήθηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος και η ακραία πόλωση δεν βοηθάει ούτε την δημοκρατία, ούτε την οικονομία