Θετική η ΕΠΟ στο αίτημα του ΠΑΟΚ για να μην υπάρχουν “νεκρές ζώνες” στον τελικό Κυπέλλου – Στην ΕΛ.ΑΣ. η τελική απόφαση

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε με αίτημά του στην ΕΠΟ να μην υπάρξουν «νεκρές» ζώνες στο Πανθεσσαλικό, ελέω των φιλικών σχέσεων των δύο ομάδων.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε εξαρχής θέσει το συγκεκριμένα θέμα στο τραπέζι, ζητώντας από τις δύο ομάδες να συζητήσουν το ενδεχόμενο να μην υπάρξουν «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ εμφανίστηκαν απόλυτα θετικοί στη συγκεκριμένη προοπτική, η οποία υποβάλλεται κοινώς από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται από την Ελληνική Αστυνομία.