Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώνεται το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στη Μίκρα – Πότε θα είναι έτοιμο

Την προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας υπέγραψαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Σε σύσκεψη στο κτίριο διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρη Μπίλλια, του Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνου Μπέγκα, της Προέδρου των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δήμητρας Γιαννιού και του Συντονιστή του Γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού Γιάννη Παπαγεωργίου, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ, από πόρους της Περιφέρειας και των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης.

Η «Ολοκλήρωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10 στη Μίκρα» αφορά στην ανακατασκευή και αποπεράτωση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στο μεγαλύτερο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, στη Μίκρα, 21 χρόνια μετά την έναρξη της ημιτελούς ανέγερσής του.

Όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης: «Σήμερα είναι ακόμα μια σημαντική ημέρα για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης 21 χρόνια μετά. Ένα κτίριο που σήμερα είναι εγκαταλειμμένο και στοιχειωμένο, ένα πραγματικό ερείπιο, που κατασκευάστηκε εν όψει 2004 με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, με μεγάλες προσδοκίες για το μπάσκετ, αλλά και για άλλα αθλήματα, σήμερα ζωντανεύει. Επειδή με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της, υπογράφουμε μια προγραμματική σύμβαση 1,2 εκ. ευρώ για να δώσουμε ζωή σε αυτό το κτίριο, που θα γίνει ένα στολίδι στο οποίο θα φιλοξενούνται οι Εθνικές Ομάδες του Μπάσκετ και οι αθλητικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αισθανόμαστε χαρά που υπογράφουμε αυτή την τόσο σημαντική προγραμματική σύμβαση για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης. Το νέο γήπεδο ανήκει στο ΕΑΚ Θεσσαλονίκης και ως αθλητική εγκατάσταση θα αγκαλιάσει όλα τα σωματεία που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, με προτεραιότητα πάντως τη χρήση του ως προπονητηρίου για τις Εθνικές Ομάδες Μπάσκετ».

Ο κ. Βρούτσης εκτίμησε ότι είναι δυνατόν ως το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί το νέο Κλειστό Γήπεδο.

Σε δήλωσή της η κ. Αηδονά επισήμανε: «Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης. Υπογράψαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, την προγραμματική σύμβαση για να κατασκευαστεί ουσιαστικά από την αρχή το Γυμναστήριο που παρέμενε εδώ και δυο δεκαετίες ημιτελές στο μεγαλύτερο εθνικό αθλητικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, μέσα σε έναν χώρο που φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλούμενους, σε συνολική έκταση 80 στρεμμάτων. Το συγκεκριμένο κτίριο στη Μίκρα κατασκευάστηκε όσον αφορά στο κέλυφός του πριν από περίπου δυο δεκαετίες. Έκτοτε, δεν ολοκληρώθηκε και αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Υπέστη βανδαλισμούς και απέμεινε μόνον ο σκελετός. Με τη σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα κάνουμε το καθοριστικό βήμα, ώστε όχι απλώς να αποκαταστήσουμε τις φθορές, αλλά να ανακατασκευάσουμε το συγκεκριμένο κτίριο και να το ολοκληρώσουμε ως ακόμα ένα αθλητικό στολίδι της Θεσσαλονίκης, ένα Κλειστό Γυμναστήριο Μπάσκετ, ανοιχτό και αξιοποιήσιμο από όλους τους συμπολίτες μας, από τους συλλόγους και τα σωματεία μας, από τους νέους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συντέλεσαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή μέρα και θέλω σε όλους να επισημάνω ότι οφείλουμε με σκληρή δουλειά να ολοκληρώσουμε το συντομότερο το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Μπάσκετ, το οποίο έχει ανάγκη όλη η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και δεν αποτελεί απλώς ένα συμπληρωματικό Γυμναστήριο, αλλά μια αναγκαία υποδομή για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου εθνικού αθλητικού κέντρου της Βόρειας Ελλάδας, στη Μίκρα. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο έτσι ώστε σε συνεργασία με την Κυβέρνηση να λύνουμε προβλήματα και να δημιουργούμε νέους χώρους άθλησης και αναψυχής για όλους τους συμπολίτες μας».

Το Γυμναστήριο άρχισε να κατασκευάζεται το 2003 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υπέστη αλλεπάλληλους βανδαλισμούς που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του. Μια προσπάθεια αποπεράτωσης έγινε το 2014, χωρίς όμως να τελεσφορήσει. Με την αποπεράτωσή του θα χρησιμοποιηθεί για τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της πετοσφαίρισης.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν αφορούν σε οικοδομικές εργασίες επισκευής των ζημιών, εργασίες πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, αναβάθμιση του περιμετρικού φωτισμού, κατασκευή περίφραξης και τοποθέτηση καμερών, αποπεράτωση των αποδυτηρίων, των χώρων υγιεινής, των γραφείων διοίκησης, του κυλικείου, του ιατρείου, του γραφείου διαιτητών, των θεωρείων κτλ. Η εγκατάσταση θα εξοπλιστεί πλήρως, ενώ θα τοποθετηθούν πλαστικά καθίσματα κερκίδων και ειδικό παρκέ για τις αθλητικές διοργανώσεις. Το Γυμναστήριο θα είναι προσβάσιμο από τα άτομα με αναπηρίες.

Το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης είναι 38 μήνες.