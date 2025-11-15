MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη Ξεκινά σήμερα το διεθνές τουρνουά πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος”

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού συνδιοργανώνουν με το Τμήμα Πυγμαχίας του Α.Σ. Άρη και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας «Μέγας Αλέξανδρος».

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην αίθουσα πυγμαχίας «Μιχαήλ Μπογδάνος», με τη συμμετοχή άνω των 80 αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Γερμάνια.

Ώρα έναρξης των ημιτελικών αγώνων: Σάββατο 15/11 στις 17:00 μ.μ.
Ώρα έναρξης των τελικών: Κυριακή 16/11 στις 16:00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός ηλικιωμένης σε τροχαίο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς Philoxenia – Hotelia & Food & Drinks και σήμερα η ΔΕΘ – 550 εκθέτες και πλήθος εκδηλώσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη των διαρρηκτών λίγο μετά τον τραυματισμό των αστυνομικών

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Στον 60χρονο σταθμάρχη το πρώτο κλητήριο για τη δίκη των Τεμπών