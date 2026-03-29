Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 3ος Παράκτιος Ημιμαραθώνιος Θερμαϊκού “Αντώνης Ματζάρης”

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με την προοπτική να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ συμμετοχών, έρχεται ο 3ος Παράκτιος Ημιμαραθώνιος Θερμαϊκού «Αντώνης Ματζάρης», που θα διεξαχθεί το πρωί της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 στις μαγευτικές παράκτιες αγωνιστικές διαδρομές του Δήμου Θερμαϊκού!

Η ξεχωριστή δρομική πρόταση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει φέτος νέο αγωνιστικό πρόγραμμα και θα προσφέρει στους δρομείς μία ολοκληρωμένη εμπειρία άθλησης, ψυχαγωγίας και προσφοράς στην κοινωνία και στη φύση!

Το προσεχές ραντεβού στη μοναδικής ομορφιάς ακτογραμμή του Δήμου Θερμαϊκού συνδυάζει τις απόλυτα επίπεδες διαδρομές, το πανέμορφο τοπίο, την άριστη οργανωτική και αγωνιστική υποστήριξη, το πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, καθώς και τις ιδιαίτερα σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος Θερμαϊκού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας του αγώνα, δικαιώνοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως ECO MARATHON.

Οι «πράσινες» δράσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος, παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο, περιλαμβάνουν δενδροφύτευση σε αλσύλλιο στην είσοδο της Περαίας, η οποία θα υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Θερμαϊκού σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θερμαϊκού θα συμβάλει ενεργά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς τα μέλη του, μαζί με μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας, θα πραγματοποιήσουν δράση καθαρισμού ακτής στην Αγία Τριάδα, έμπροσθεν του ΕΟΝΑ Beach Resort, όπου βρίσκεται η Αφετηρία και ο Τερματισμός όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή το νέο δρομικό γεγονός, απεύθυνε το δικό του κάλεσμα ενόψει της προσεχούς διοργάνωσης:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον 3ο Παράκτιο Ημιμαραθώνιο Θερμαϊκού “Αντώνης Ματζάρης”. Φέτος, ο θεσμός μας κλείνει τρία χρόνια ζωής, έχοντας πλέον ωριμάσει και καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Η σπουδαία αυτή διοργάνωση δεν προάγει μόνο το αθλητικό ιδεώδες, αλλά αποτελεί πια έναν ισχυρό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Μας δίνει την ευκαιρία να προβάλουμε πανελλαδικά το μαγευτικό παραλιακό μας μέτωπο, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, είμαστε υπερήφανοι που ο αγώνας διατηρεί στο ακέραιο τον “πράσινο” και οικολογικό του χαρακτήρα. Υλοποιούμε στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις με απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας τον έμπρακτο σεβασμό μας στο φυσικό τοπίο που μας φιλοξενεί.

Ως Δήμαρχος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνδιοργανωτές μας, στους υποστηρικτές μας, καθώς και σε όλους τους τοπικούς φορείς και εθελοντές.

Σας περιμένουμε όλους στις 29 Μαρτίου 2026!»

Στην εκκίνηση αναμένεται να βρεθούν καταξιωμένοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και δρομείς με αναπηρίες, έχοντας όλοι τους την ευκαιρία για επίτευξη ατομικής επίδοσης, αλλά και για ένα εξαιρετικό τεστ προετοιμασίας ενόψει των μεγάλων Μαραθωνίων του Απριλίου. Ειδικά για τους Μαραθωνοδρόμους που μετρούν αντίστροφα για τον επετειακό 20ό Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin της 26ης Απριλίου 2026, ο Παράκτιος Ημιμαραθώνιος Θερμαϊκού θα είναι ο ιδανικός αγώνας για να τελειοποιήσουν την προετοιμασία τους!

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 3ου Παράκτιου Ημιμαραθωνίου Θερμαϊκού περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές, κάθε μία από τις οποίες υπόσχεται ξεχωριστές συγκινήσεις:

Τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο – Thermaikos Coastal Night Half Marathon (ώρα έναρξης 09:00), στον οποίο πέραν των δρομέων κάθε ηλικίας και επιπέδου αναμένεται να λάβουν μέρος κορυφαίοι δρομείς καλύπτοντας απόσταση 21,1 χλμ., τον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. – Thermaikos Gold Run (ώρα έναρξης 08:45), τον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. – Thermaikos Fun Run (ώρα έναρξης 12:00) και τέλος τον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος Ενός Μιλίου (1.609,34 μ.). – Thermaikos Family Social Mile (ώρα έναρξης 12:05), ο οποίος απευθύνεται σε όλη την οικογένεια αποτελώντας διαδρομή αθλητικού – ψυχαγωγικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς.

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού όλων των διαδρομών του αγωνιστικού προγράμματος θα είναι το ξενοδοχείο EONA Beach Resort στην παραλία Νέων Επιβατών.

Απολαύστε το promo video του 3ου Παράκτιου Ημιμαραθώνιου Θερμαϊκού «Αντώνης Ματζάρης», που είναι διαθέσιμο στα ελληνικά (https://www.youtube.com/watch?v=XAzC8wFcbPo) και στα αγγλικά (https://www.youtube.com/watch?v=Dbop-empWl4) και μπείτε στο κλίμα ενόψει του δρομικού ραντεβού της 29ης Μαρτίου!

Τον 3ο Παράκτιο Ημιμαραθώνιο Θερμαϊκού – «Αντώνης Ματζάρης» διοργανώνει o Δήμος Θερμαϊκού, με συνδιοργανωτές τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγγελοχωρίου «Ο ΦΑΡΟΣ» και το Ιατρικό Κέντρο PHYSIOMED, με την υποστήριξη του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, της Τεχνικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης και της Β2 Marketing and Sports Marketing, καθώς και με τη υποστήριξη πλήθους θεσμικών και εθελοντικών φορέων υποστήριξης.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, https://thermaikoshalfmarathon.org/.