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Θεσσαλονίκη: Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρών στο δείπνο της UEFA

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Ο Ιβάν Σαββίδης αποδέχτηκε την πρόσκληση της ΕΠΟ και βρέθηκε στο δείπνο που έλαβε χώρα σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε η UEFA.

Η UEFA την Τρίτη (15/09/26) θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη και θα πάρει αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανήμερα της 100ών γενεθλίων της ΕΠΟ. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο την παραμονή της συνεδρίασης της Ομοσπονδίας, στο οποίο ο Μάκης Γκαγκάτσης υποδέχτηκε τους καλεσμένους.

Ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος ήταν προσκεκλημένος στο δείπνο που παρέθεσε η UEFA, όμως δεν μπόρεσε να βρεθεί εκεί λόγω ενός προσωπικού ζητήματος.

Στη συνεδρίαση της UEFA θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς πρόκειται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η εκτελεστική επιτροπή θα συνομιλήσει στη χώρα μας.

UEFA Θεσσαλονίκη Ιβάν Σαββίδης

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