Θεσσαλονίκη: Ο γνωστός ράπερ ΛΕΞ πανηγύρισε το γκολ της ΑΕΝ Κρήνης – Δείτε το βίντεο που έγινε viral

Ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕ Νέας Κρήνης αποδείχθηκε ο γνωστός τραγουδιστής της ραπ, ΛΕΞ.

Ο δημοφιλής Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Κισσό Χορτιάτη για την Β’ κατηγορία της ΕΠΣΜ και μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο γκολ της ομάδας, με την ΑΕΝ Κρήνης να επικρατεί με 3-1 και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Ο ΛΕΞ βρισκόταν πίσω από την εστία μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Ηλία Δούμα, σε μια στιγμή που κατέγραψαν οι άνθρωποι της ομάδας και γρήγορα έγινε viral στα social media.

