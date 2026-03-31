Θεσσαλονίκη: Ο γνωστός ράπερ ΛΕΞ πανηγύρισε το γκολ της ΑΕΝ Κρήνης – Δείτε το βίντεο που έγινε viral
Ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕ Νέας Κρήνης αποδείχθηκε ο γνωστός τραγουδιστής της ραπ, ΛΕΞ.
Ο δημοφιλής Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Κισσό Χορτιάτη για την Β’ κατηγορία της ΕΠΣΜ και μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο γκολ της ομάδας, με την ΑΕΝ Κρήνης να επικρατεί με 3-1 και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την άνοδο στην Α’ κατηγορία.
Ο ΛΕΞ βρισκόταν πίσω από την εστία μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Ηλία Δούμα, σε μια στιγμή που κατέγραψαν οι άνθρωποι της ομάδας και γρήγορα έγινε viral στα social media.
Να κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε! 😂😍 Πολλοί λένε ότι στα τοπικά πρωταθλήματα της Ελλάδας τίποτα δεν είναι απίθανο και εμείς για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνουμε αυτά τα λόγια! Συγκεκριμένα, την Κυριακή (29/03) η ΑΕ Κρήνης αντιμετώπισε τον Κισσό Χορτιάτη για την 21η αγωνιστική της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας ΕΠΣ Μακεδονίας. Σε ένα παιχνίδι με μεγάλο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, καθώς οι γηπεδούχοι είναι στην πρώτη θέση και κοντά στην άνοδο στη Α κατηγορία και οι φιλοξενούμενοι στην τέταρτη θέση μέσα στην ζώνη προβιβασμού φαίνεται, όπως κατέγραψε η κάμερα του σουρωτή TV, να βρίσκεται στο γήπεδο και να παρακολουθεί από τα κάγκελα ο γνωστός καλλιτέχνης της Ελληνικής ραπ, Αλέξης Λαναράς, ευρύτερα γνωστός ως ΛΕΞ! Συγκεκριμένα, στο 41ο λεπτό ο Ηλίας Δούμας άνοιξε το σκορ του παιχνιδιού και πήγε κοντά στον ΛΕΞ για να πανηγυρίσουν μαζί το γκολ. Εν τελεί, το παιχνίδι έληξε 3-1 υπέρ τον γηπεδούχων!♬ original sound – Greekfutball