Thessaloniki “Millennium Team” Cadet European Cup 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με 445 τζουντόκα από 30 χώρες

Τρεις ημέρες απομένουν για να «κλειδώσει» η λίστα συμμετεχόντων στο Thessaloniki “Millennium Team” Cadet European Cup 2025 και ήδη η διοργάνωση καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Με την προσθήκη της Μολδαβίας και της Σλοβενίας, οι χώρες που θα λάβουν μέρος στο διεθνές τουρνουά που συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό καλαντάρι της European Judo Union (EJU), έφτασαν τις 30, ενώ ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που θα πατήσουν τα τατάμι του Αθλητικού Κέντρου της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου, είναι πλέον 445, την στιγμή που στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση συμμετείχαν 29 χώρες με συνολικά 439 τζουντόκα.

Η Μολδαβία, σύμφωνα με την έως τώρα δήλωση συμμετοχής, θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη με 13 αθλητές και αθλήτριες. Ξεχωρίζουν οι συμμετοχές των Madina DUMINICA (-70kg), 5η στο Ευρωπαϊκό U18 της Σόφιας τον περασμένο Ιούνιο, της Gabriela HERTA (-52kg) η οποία μέσα στο 2025 έχει κατακτήσει τρία μετάλλια (1 ασημένιο – 2 χάλκινα) στις αντίστοιχες διοργανώσεις σε Βερολίνο, Πόρετς και Σαμορίν (σ.σ. στα -48kg), της Iana PRITULEAC (-48kg), 2η στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο U18 της Ρίγας και η Xenia VAINER (-48kg), 7η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23, την περασμένη εβδομάδα στο Κισινάου.

Όσον αφορά στις ελληνικές συμμετοχές, με την προσθήκη επτά αθλητών και αθλητριών έφτασαν τις 76. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Φουστέρη (-66kg), Ματίνα Γουλά (-48kg), Χριστίνα Κωνσταντίνου (-57kg), Δημήτριος Κωνσταντίνο Μαλέρδος (-66kg), Δέσποινα Παπαδοπούλου (-52kg), Παύλος Πρέντζας (-90kg) και Δήμητρα Συράκη (-57kg).

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup είναι το τελευταίο χρονικά Ευρωπαϊκό Κύπελλο της συγκεκριμένης σειράς, για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών για το 2025.

Να θυμίσουμε ότι με την ολοκλήρωση του τουρνουά θα ακολουθήσει και διεθνές προπονητικό καμπ (24-26 Νοεμβρίου), το οποίο επίσης βρίσκεται στο επίσημο καλαντάρι της EJU.