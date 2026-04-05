Θεσσαλονίκη: Μαγνητίζει τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στην πλατεία Αριστοτέλους – Εικόνες

Σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» για μικρούς και μεγάλους έχει μετατραπεί από χθες η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, όπου πλήθος κόσμου συρρέει για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η εκδήλωση, που ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, έχει προσελκύσει εκατοντάδες ποδοσφαιρόφιλους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος σχηματίζει ουρές προκειμένου να απαθανατίσει τη στιγμή με το εμβληματικό τρόπαιο, λίγες εβδομάδες πριν τον μεγάλο τελικό.

Η παρουσία του Κυπέλλου στη Θεσσαλονίκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλησιάζει ο τελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το τρόπαιο να ταξιδεύει στις πόλεις των φιναλίστ, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης και ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των φιλάθλων.

Για δύο ημέρες, η πλατεία Αριστοτέλους έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό Fan Zone, με μουσική, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για το κοινό. Από το πρωί έως το βράδυ, επισκέπτες έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά το κύπελλο, αλλά και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, διεκδικώντας δώρα και ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ενισχύουν τα live DJ sets που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσδίδοντας ρυθμό και ζωντάνια στο κέντρο της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη δίνει το δικό της στίγμα στο Betsson Trophy Tour, πριν το τρόπαιο συνεχίσει το ταξίδι του με επόμενο σταθμό το Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα παρουσιαστεί στην πλατεία Αγίου Τίτου από τις 16 έως τις 18 Απριλίου.