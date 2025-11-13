Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα της ξύλινης κερκίδας στο Ιβανώφειο εν ώρα αγώνα – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φίλαθλοι του Ηρακλή

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον αγώνα μπάσκετ του Ηρακλή με την Σπαρτάκ Πλέβεν στο Ιβανώφειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εν ώρα αγώνα έσπασε τμήμα της ξύλινης κερκίδας, με αποτέλεσμα δύο άτομα – φίλοι του Ηρακλή να τραυματιστούν, ο ένας πολύ ελαφρά, ο άλλος περισσότερο, με αποτέλεσμα να κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Εν τέλει, το ασθενοφόρο έφτασε αλλά δεν παρέλαβε τον τραυματία, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί ο τραυματισμός του.