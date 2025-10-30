Θεσσαλονίκη: Έρχεται το διεθνές τουρνουά Γκόλμπολ για αθλητές με οπτική αναπηρία

Για 21 η χρονιά, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Διεθνές Τουρνουά ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ Γκόλμπολ, για αθλητές με οπτική αναπηρία, που διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Τυφλών ΗΦΑΙΣΤΟ, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΝΔΡΟΣ, και υπό την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον αθλητικό της χαρακτήρα μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που θέτουν σε πρώτο πλάνο την συμπερίληψη και πρόσβαση στον αθλητισμό, φιλοξενώντας το θεαματικότερο αποκλειστικά Παραολυμπιακό άθλημα του Γκόλμπολ, σε μία διοργάνωση θεσμό για την πόλη.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο των Ε.Α.Κ. Νεάπολης.