ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θέλτα – Λιόν: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οπαδών με ρόπαλα και τραυματίες – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον τρεις τραυματίες υπήρξαν από μαζική συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν στο Βίγκο -το βράδυ της Τετάρτης (11/03)- παραμονές της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από τις τοπικές Αρχές, τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γνωστό νυχτερινό μαγαζί 20th Century Rock. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι οπαδοί των Θέλτα και Λιόν, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι περίπου 50 οπαδοί της Θέλτα έφτασαν στο σημείο αναζητώντας τους φίλους της Λιόν. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν ρόπαλα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με οχήματα τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής αστυνομίας να παρεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Παράλληλα, ασθενοφόρα μετέφεραν τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες είναι Γάλλοι οπαδοί και νοσηλεύονται με τραύματα στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Θέλτα τόνισε ότι “καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας, όπως αυτή που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε έναν δρόμο του κέντρου της πόλης εναντίον των οπαδών της Ολιμπίκ Λιόν. Ελπίζουμε ότι τόσο ο αποψινός αγώνας όσο και ο επαναληπτικός αγώνας στη Λιόν (την επόμενη Πέμπτη) να διεξαχθούν χωρίς περαιτέρω επεισόδια”.

