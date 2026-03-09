Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος: Από 7.872 εισιτήρια θα πάρουν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους Θεσσαλονικείς

Η ΕΠΟ ενημέρωσε επίσημα ΟΦΗ και ΠΑΟΚ ότι η κάθε ομάδα θα πάρει από από 7.872 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους, στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson της 25ης Απριλίου που θα γίνει στον Βόλο.

Παράλληλα, η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως 4.000 ακόμα εισιτήρια θα καλυφθούν για τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής, ενώ έγιναν γνωστές και οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθούν στις Θύρες 29 έως 48, στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, ενώ αντίστοιχα ο ΟΦΗ θα πάρει τις Θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17, μέχρι και την απέναντι πλευρά στις Θύρες 53 έως 56, δηλαδή αυτές που βρίσκονται στη νότια πλευρά του Πανθεσσαλικού.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το πότε θα αρχίσει η προπώληση των εισιτηρίων, καθώς και ο τρόπος διανομής τους για τον κόσμο των δύο ομάδων.