Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η ΕΠΟ έβαλε διορία στον ΟΦΗ για την εξάντληση των εισιτηρίων που του αναλογούν

Περιθώριο μέχρι την 14η Απριλίου έχει ο ΟΦΗ, προκειμένου να διαθέσει τα εισιτήρια που του αναλογούν, για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Η ΕΠΟ θέλει να έχει ένα κατάμεστο Πανθεσσαλικό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχουν αδιάθετα εισιτήρια.

Εκείνο που διαμηνύθηκε στην πλευρά του ΟΦΗ ήταν ότι αν δεν εξαντλήσουν μέχρι τις 10 Απριλίου τα περίπου 6.500 εισιτήρια που τους αντιστοιχούν στις θύρες του πέταλου του Πανθεσσαλικού, τότε θα μετακινηθεί η νεκρή ζώνη και να δοθούν στον ΠΑΟΚ επιπλέον 1.400 εισιτήρια.

Επισημαίνεται ότι μόνο στην περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν εξαντλήσει τα εισιτήρια του πετάλου θα δοθούν επιπλέον “μαγικά χαρτάκια” στον ΠΑΟΚ και θα αναδιαμορφωθεί ως εκ τούτου το πλάνο των κερκίδων.

