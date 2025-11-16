Tάσος Μπακασέτας: Ό,τι και να γίνει είμαστε μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό

Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε την παρακάμερα του αγώνα με τη Σκωτία, με την αρχηγική ομιλία του Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια να ξεχωρίζει.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας στο “Γ. Καραϊσκάκης” και πήρε… εκδίκηση για τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Μουντιάλ.

Μία ημέρα αργότερα, η γαλανόλευκη δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, από την οποία ξεχωρίζει η ηγετική ομιλία του Τάσου Μπακασέτα στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

“Ό,τι και να γίνει σήμερα, ό,τι μα ό,τι και να γίνει είμαστε όλοι μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και όποιος χρειαστεί βοήθεια θα έχει τον διπλανό του. Ό,τι έγινε τις προηγούμενες φορές δεν πρόκειται να ξανασυμβεί σε αυτήν την ομάδα. Θέλω να δω εγωισμό πάνω από όλα, για όλα αυτά που έχουμε περάσει και αντίδραση. Για αυτό μπαίνουμε μέσα αποφασισμένοι και με τρέλα να κερδίσουμε το παιχνίδι”, ήταν τα λόγια του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας.