MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα δεδομένα για Ηρακλή και Λούκιτς: Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (03/11) ο Ζόραν Λούκιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Ηρακλή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο αθλητικός διευθυντής του Γηραιού, Γιώργος Πανταζόπουλος, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, αύριο (03/11) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ζόραν Λούκιτς για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας των δύο πλευρών και έπειτα να αναλάβει δουλειά.

«Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ, αν όλα πάνε καλά, είμαστε στις ανταλλαγές συμβολαίων. Είναι ένας προπονητής πάρα πολύ έμπειρος, τον έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή», ήταν τα λόγια του Πανταζόπουλου, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

ΚΑΕ Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό: “Σεβόμαστε την πόλη που μας φιλοξενεί”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 39 λεπτά πριν

Τα δεδομένα για Ηρακλή και Λούκιτς: Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό – Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Top 10 του NBA για το κάρφωμά του κόντρα στους Κινγκς

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Νοεμβρίου