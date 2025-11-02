Τα δεδομένα για Ηρακλή και Λούκιτς: Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (03/11) ο Ζόραν Λούκιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Ηρακλή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο αθλητικός διευθυντής του Γηραιού, Γιώργος Πανταζόπουλος, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, αύριο (03/11) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ζόραν Λούκιτς για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας των δύο πλευρών και έπειτα να αναλάβει δουλειά.

«Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ, αν όλα πάνε καλά, είμαστε στις ανταλλαγές συμβολαίων. Είναι ένας προπονητής πάρα πολύ έμπειρος, τον έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή», ήταν τα λόγια του Πανταζόπουλου, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.