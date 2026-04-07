Τα αδέρφια Τσιτσιπά αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο

Με ήττα ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή παρουσία του Στέφανου και Παύλου Τσιτσιπά σε διοργάνωση του tour, καθώς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του διπλού στο Τουρνουά Μόντε Κάρλο.

Το ελληνικό δίδυμο γνώρισε την ήττα με 6-2, 6-4 σε 61 λεπτά από τους πρωταθλητές του πρόσφατου Indian Wells Γκίδο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοι κατέκτησαν το πρώτο σετ με δύο μπρέικ, ενώ στο δεύτερο οι Έλληνες τενίστες αντέδρασαν, ισοφαρίζοντας σε 3-3 μετά το πρώτο τους μπρέικ στον αγώνα. Ωστόσο, οι Αντρεότσι και Γκινάρ απάντησαν άμεσα, ανακτώντας το προβάδισμα με νέο μπρέικ για το 4-3 και διατηρώντας τον έλεγχο έως το τέλος, όπου «σφράγισαν» τη νίκη στο 5-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στο τουρνουά του ATP Μονάχου (13-19/4), όπου καλείται να υπερασπιστεί πολύτιμους βαθμούς σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ταμπλό.