Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ στη Θύρα 4 – Λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του Κλεομένη που δολοφονήθηκε

Φωτογραφία: Intime
Οι μαύρες μέρες στον οργανισμό του Δικεφάλου συνεχίζονται, καθώς την περασμένη Πέμπτη (12/3) ο Κλεομένης, οπαδός του ΠΑΟΚ, δολοφονήθηκε σε δρόμο της Καλαμαριάς από οπαδό του Άρη.

Στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, μετά τη λήξη της καθιερωμένης προθέρμανσης, τόσο οι γηπεδούχοι, όσο και ο φιλοξενούμενος Λεβαδειακός, βρέθηκαν μπροστά στη Θύρα 4, καταθέτοντας λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Φωτογραφία: Intime

Μάλιστα, πρώτος από πλευράς ασπρόμαυρων, ήταν ο υιός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ του Δικεφάλου, Νίκος Σαββίδης, μαζί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πηγή: sdna.gr

ΠΑΟΚ

