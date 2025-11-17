Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς για την ανάδειξη του ελληνικού τένις

Συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην οποία πήραν μέρος και ο αδερφός του διάσημου τενίστα Τζόρτζε αλλά και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρής Γκλαβάς, συζητήθηκαν τρόποι για την ανάδειξη του ελληνικού τένις μετά το πετυχημένο Hellenic championship ATP 250.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συναντηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο περιθώριο του τουρνουά στο ΟΑΚΑ, αλλά και το καλοκαίρι στην Τήνο όταν πήγαν στην Παναγιά της Τήνου για προσκύνημα.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάφερε:

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».