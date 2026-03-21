Συγκλονίζει ο Δημήτρης Λημνιός για τον θάνατο του Μπάλντοκ: “Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου είπε τη μέρα που πέθανε”

Ο Δημήτρης Λημνιός αγωνίζεται την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην Φορτούνα Σιτάρντ ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, με τον διεθνή εξτρέμ να έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές μέχρι στιγμής, σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.

Ο 27χρονος στο παρελθόν έχει φορέσει και την φανέλα της Τβέντε, συγκεκριμένα την σεζόν 2021/22, με τις δύο ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες το Σάββατο (21/03, 17:30). Με αυτή την αφορμή, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην «De Limburger», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις στιγμές που πέρασε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο συμπαίκτης του στην Εθνική Ελλάδας και τον Παναθηναϊκό, Τζορτζ Μπάλντοκ, έφυγε από την ζωή στο σπίτι του.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.

Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό: πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί. Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους», τόνισε ο Δημήτρης Λημνιός.

Εν συνεχεία μίλησε και για τον λόγο για τον οποίο επέστρεψε στην Ολλανδία, επιστρέφοντας έπειτα από τέσσερα χρόνια: «Θέλω να αποδείξω την αξία μου, γιατί θέλω να επιστρέψω στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει».