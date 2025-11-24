Συγκλονίζει ο Ανδρέας Τετέι: Το μεγαλύτερο παιδικό μου τραύμα ήταν όταν έμπαινα στο λεωφορείο, όποιος καθόταν δίπλα μου άλλαζε θέση

Καλεσμένος στην εκπομπή Build Up του Athletico ήταν ο Ανδρέας Τετέι. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, με καταγωγή από την Αφρική, θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, και μίλησε στον Ντέμη Νικολαΐδη για τον ρατσισμό που βίωσε όταν ήρθε στην Ελλάδα.

«Το μεγαλύτερο τραύμα μου είναι από την παιδική μου ηλικία. Όταν έμπαινα στο λεωφορείο και πήγαινα να κάτσω σε μία άδεια θέση, αυτός που καθόταν δίπλα μου σηκωνόταν και άλλαζε θέση. Είχα φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι αν θέλω να κάτσω δίπλα σε κάποιον. Τότε ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το έκαναν αυτό. Γιατί ένας μεγάλος άνθρωπος να σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδάκι;», εξομολογήθηκε ο Ανδρέας Τετέι.

«Έλεγα στον εαυτό μου: θα περιμένεις μέχρι να ψιλοαδειάσει. Και εκεί που άδειαζε το λεωφορείο, το 608 έπαιρνα τότε, στη Γαλατσίου, πήγαινα και καθόμουν στη γαλαρία. Έμπαιναν και κάποιοι συμπαίκτες μου και πήγαινα και καθόμασταν μαζί», παραδέχεται ο νεαρός άσος.

«Τότε δεν καταλάβαινα ότι δεν φταίω εγώ. Μετά το κατάλαβα, ότι το μυαλό των άλλων είναι έτσι», τόνισε ο Ανδρέας Τετέι.