Συγκίνηση στο Βέλγιο: Φίλοι του ΠΑΟΚ τιμούν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων

THESTIVAL TEAM

Στιγμές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο Βέλγιο, όπου φίλοι του ΠΑΟΚ δίνουν το «παρών» στο παιχνίδι της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του συλλόγου απέναντι στην Άαλστ, κρατώντας ένα πανό αφιερωμένο στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων.

Η παρουσία των οπαδών δίπλα στην ομάδα βόλεϊ δείχνει ότι η σύνδεση μεταξύ συλλόγου και φιλάθλων δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτείνεται σε κάθε δράση και κάθε στιγμή που έχει σημασία για την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Οι συγκινητικές εικόνες από το Βέλγιο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την έννοια της ενότητας και της μνήμης, καθώς η κοινότητα του Δικεφάλου συνεχίζει να τιμά εκείνους που χάθηκαν αδίκως, δείχνοντας πως η ιστορία τους παραμένει ζωντανή.

Οπαδοί ΠΑΟΚ

