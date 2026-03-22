Συγκίνηση στο Καυτανζόγλειο: Η κυρία Χάιδω τραγούδησε για τον αγαπημένο της Ηρακλή – Δείτε το βίντεο

Δεν θα μπορούσε να λείψει από τη φιέστα ανόδου του Ηρακλή η κυρία Χάιδω, αφού τραγούδησε για την αγαπημένη της ομάδα στον αγώνα γιορτή στο Καυτανζόγλειο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Το κλίμα στην έδρα των «Κυανόλευκων» ήταν εντελώς πανηγυρικό, διότι ο Ηρακλής επέστρεψε και τυπικά στη Super League μετά από εννιά χρόνια.

Φυσικά στο Καυτανζόγλειο έδωσε το παρών και η αξιαγάπητη φίλαθλος του Γηραιού, η κυρία Χάιδω, η οποία χάρισε ένα φοβερό highlight, καθώς τραγούδησε για την αγαπημένη της ομάδα και συγκίνησε όσους παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τον αγώνα-φιέστα.

Το σχετικό βίντεο: