Συγκινεί ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Θέλω να πάω στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας”

Όλη η Ρουμανία και ο ποδοσφαιρικός κόσμος παραμένουν σοκαρισμένοι από την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή και χρειάστηκε να επαναφερθεί στη ζωή τρεις φορές με CPR.

Σύμφωνα με τον Fanatik, μετά την ανάρρωσή του, το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ο γιος του, Ράζβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση εξέπληξε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, καθώς ο πατέρας του εξέφρασε την επιθυμία του να παραβρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αναλυτικά:

“Το πρωινό της Παρασκευής, 3 Απριλίου, έφερε θλιβερά νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας υπέστη καρδιακή προσβολή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου λίγο πριν πάρει εξιτήριο και αμέσως επικράτησε πανικός στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υποβλήθηκε σε άλλη μια επέμβαση λόγω της καρδιακής προσβολής που υπέστη, έχοντας πλέον 5 στεντ και έναν απινιδωτή. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις ευαίσθητες συνθήκες, ο πρώην Ρουμάνος προπονητής είχε μια ρητή ευχή όταν θα αναρρώσει. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον Ράζβαν Λουτσέσκου δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, έναν αγώνα που θα φέρει αντιμέτωπους τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Η πρώτη συζήτηση που είχε ήταν με τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Μίλησε με τον γιο του και τον σόκαρε. Στην κατάσταση που βρισκόταν, ζήτησε δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος του μήνα. Σίγουρα θέλει να είναι στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι ο Ράζβαν έμεινε όπως ήταν. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν μπορεί παρά να πάει στο γήπεδο για να είναι με τον γιο του σε αυτόν τον τελικό”, τόνισε ο παρουσιαστής Κρίστι Κόστε στο “FANATIK SUPERLIGA”.

Πηγή: metrosport.gr