Συγκινεί ο Ανδρέας Τετέι: “Μαμά, τα καταφέραμε”

Την πρώτη του ανάρτηση μετά το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας έκανε ο Ανδρέας Τετέι, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα γαλανόλευκα, ενώ έδωσε και μία ασίστ στον Καρέτσα για το 2-0.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος θα αγωνίζεται από τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Σε αυτή υπάρχουν εννέα στιγμές από την “πρώτη” του με τα “γαλανόλευκα”, συγκινώντας άπαντες με την αφιέρωσή του.

“Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!”, έγραψε στη λεζάντα του post του ο Ανδρέας Τετέι.