Super League: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα Play Off – Πρεμιέρα στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμά του για τα παιχνίδια των Play Off έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, με τους “ασπρόμαυρους” να αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες των playoffs:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (30/03).