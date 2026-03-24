Super League: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα Play Off – Πρεμιέρα στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμά του για τα παιχνίδια των Play Off έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, με τους “ασπρόμαυρους” να αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό.
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/CZZSyiI57r— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Οι ημερομηνίες των playoffs:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (30/03).
- Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Έπρεπε να μπουν πρώτα οι δικηγόροι και μετά το κοινό – Πρέπει να γίνει σωστή ταξιθεσία όταν επαναληφθεί
- Σοκαριστικές σκηνές στο Σαν Φρανσίσκο: Μητέρα συλλαμβάνεται από πράκτορες της ICE ενώ η κόρη της κλαίει – Δείτε βίντεο
- Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας