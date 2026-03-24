Super League: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα Play Off – Πρεμιέρα στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμά του για τα παιχνίδια των Play Off έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, με τους “ασπρόμαυρους” να αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό.

  1. ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
  2. ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
  3. ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
  4. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
  5. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  6. Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες των playoffs:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (30/03).

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

