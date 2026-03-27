Super League: Τη Δευτέρα βγαίνει το πρόγραμμα για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

THESTIVAL TEAM

Η κανονική διάρκεια της Super League ολοκληρώθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ της διοργάνωσης, με το πλήρες πρόγραμμα να ανακοινώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Η Super League ανακοίνωσε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. της, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι ο ορισμός των αγώνων για τα πλέι οφ του τίτλου, τα πλέι οφ των θέσεων 5-8 και των πλέι άουτ.

Η ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

  1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).
  2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).
  3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».
  4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
  5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».
  6. Διάφορα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γερουλάνος: Δεν νοείται κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

Στη Λιβύη σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Καρυστιανού: “Μια χώρα που δίδαξε τη Δημοκρατία ζει την κατάντια να έχει Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 ώρες πριν

Σεισμοί στο Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών – Τι λένε οι ειδικοί