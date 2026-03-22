Super League: Τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας – Στον Βόλο ο ΠΑΟΚ με νίκη σφραγίζει την πρωτιά και ο Άρης με τον ΟΦΗ την 6η θέση

Τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League σήμερα με κοινή ώρα έναρξης για όλες τις αναμετρήσεις στις 19:00.

Ο ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 57 βαθμούς καθώς υπερέχει στην ισοβαθμία με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βόλου ο οποίος μόνο αδιάφορος δεν είναι καθώς κυνηγάει τη νίκη με στόχο την είσοδο του στα ενδιάμεσα πλέι οφ στη μάχη της 5ης θέσης και την αποφυγή των play out.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.

Από την άλλη ο Άρης με νίκη κόντρα στον ΟΦΗ εντός έδρας θέλει να κλειδώσει την έκτη θέση και να δώσει μετά την δίκη του μάχη με στόχο την κατάληψη της 5ης θέσης. Ίδιο στόχο βέβαια έχει και ο ΟΦΗ που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ηττηθεί και να μπει σε μπελάδες.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει επίσης στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Nova Sport 2.